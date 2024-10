Direktorka "Batuta": Prve sedmice protiv sezonskog gripa u Srbiji vakcinisano 80.000 ljudi

Tokom prve sedmice od početka vakcinacije protiv sezonskog gripa u Srbiji vakcinu je primilo 80.000 građana, izjavila je direktorka Insitituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović i navela da su za vakcinisanje najviše zainteresovani stariji građani ali se vakcinišu i ostali.

Ona je za RTS-a rekla da se očekuje da će se dosadašnji intenzitet vakcinacije nastaviti i istakla da razvoj imuniteta traje dve do tri nedelje te da je sada pravo vreme da se primi vakcina. "Osnovne indikacije za vakcinaciju su životna dob i to ona preko 65 godina, zatim hronične bolesti kao što su kardiovaskularne, bolesti respiratornig trakta, dijabetes i sve bolesti koje mogu da dovedu do komplikacija prilikom zapaljenskih procesa. Mogu se vakcinisati svi