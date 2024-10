Ministarstvo odbrane: Pripadnici VS u misiji UN u Libanu nisu bili direktno ugroženi

Beta pre 2 sata

Pripadnici Vojske Srbije (VS), angažovani u zonama mirovnih operacija Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) i na Bliskom istoku (u misiji UNTSO) su dobro i do sada nisu bili direktno ugroženi, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Srbije.

U saopštenju piše da su oni "obezbeđeni svim sredstvima potrebnim za život i rad u uslovima pogoršane bezbednosne situacije u zoni operacije".

Ministarstvo odbrane je dodalo da se "bezbednosna situacija neprekidno prati" i da se "shodno procenama preduzimaju mere sa ciljem sprečavanja ugrožavanja bezbednosti pripadnika VS".

"Na snazi su mere koje se odnose na ograničenje kretanja pripadnika misija, boravak u skloništima, obaveznu upotrebu zaštitne opreme i druga postupanja u skladu sa operativnim procedurama", navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da "komanda misije UNIFIL insistira kod zaraćenih strana na bezbednosti osoblja i imovine UN i poštovanju nepovredivosti pripadnika misije".

"Trenutna situacija u zonama mirovnih operacija UNIFIL u Libanu i UNTSO na Bliskom istoku je složena i nestabilna. Karakterišu je intenzivni sukobi između oružanih snaga Izraela i pripadnika organizacije Hezbolah", podseća se.

Generalštab VS je u stalnom kontaktu sa starijim nacionalnim predstavnikom VS u Libanu i generalštabovima oružanih snaga Španije i Italije, kao vodećim nacijama u sektorima u kojima su angažovani pripadnici VS, navodi se.

To se radi, kako je prenelo Ministarstvo odbrane, "sa ciljem svakodnevnog praćenja situacije i planiranja aktivnosti za naredni period".

EU zemlje, predvođene Italijom, Francuskom i Španijom imaju hiljade vojnika u mirovnoj misiji u južnom Libanu sa ukupno 10.000 pripadnika, uključujući i vojnike iz Srbije.

Liban se više puta našao na udaru izraelskih snaga proteklih dana.

Izrael je pozvao UN da premesti vojnike iz borbene zone, dok je visoki komesar EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel saopštio, u odgovoru na izraelsko ciljanje mirovne misije UN u Libanu, da EU osuđuje sve napade na misije UN.

