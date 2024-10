Ana Brnabić o sednici Skupštine Srbije: Opozicija besramna, Srbija nije banana država

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da su tokom sednice Skupštine Srbije o litijumu građani mogli da vide ko se bori za Srbiju i njen nacionalni interes i ko ima argumente, a ko to radi samo da bi destabilizovao Srbiju.

"To je bila jedna teška sednica. Prvo, ljudi treba da znaju, ja se tim izuzetno ponosim, to je da smo njima (opoziciji) sve dali. Sve smo im dali, tražili su sednicu i da budu ovlašteni predlagačli i sve su dobili. Tražili su i da bude samo jedna tačka sednice i to su dobili. To nikada nije moglo dok su oni bili na vlasti, to dokazuje stepen demokratije koja postoji u našoj zemlji na koju sam ponosna", rekla je Brnabić na TV Pink. Dodala je da je čudi, kako je