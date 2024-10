Tlo u Vranju ne miruje: Registrovan još jedan zemljotres

Na teritoriji Vranja detektovan je tokom noći još jedan zemljotres jačine 2.3 stepena po Rihteru, navode iz Republičkog seizmoloskog zavoda.

Naime, potres se dogodio rano ujutru u 05.36 sati, i za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Međutim, tokom noći došlo je do još dva zemljotresa u Vranju i to sa indetičnom jačinom od po 1.7 stepeni po Rihteru. Prvi se dogodio u 21.57 a drugi u 02.37 sati. Treći potres je juče popodne takođe pogodio Vranje i to 18.46 i njegova jačina izonsila je 3.6 stepeni po Rihteru.