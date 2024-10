Stojković: "Ni euforija, ni depresija! Možemo i drugačije protiv Španije..."

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je uoči duela sa Španijom u Ligi nacija da ne zna da li će utakmica biti slična onoj koja je odigrana u prvom kolu.

Srbija u utorak od 20.45 gostuje evropskom šampionu protiv kojeg je na startu takmičenja odigrala bez pogodaka u Beogradu. "Svi porede tu utakmicu od pre mesec dana u Beogradu, kada smo odigrali nerešeno. Tačno je da smo mi defanzivno bili dosta dobro organizovani, nekada to radite svesno i to su taktičke zamisli, a nekada radite zbog protivnika. To se desilo u Beogradu, jer je Španija ekipa koja zaista može da dominira u posedu protiv svake ekipe", istakao je