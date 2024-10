Erdogan: "Zabrinjavajuće je da UN ne može da zaštiti ni svoje osoblje u Libanu"

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je zabrinut za međunarodni sistem jer Ujedinjene nacije (UN) ne mogu da zaštite ni svoje osoblje od izraelskih napada u Libanu, pozivajući Savet bezbednosti da deluje protiv Tel Aviva.

Erdogan je na sednici kabineta u Ankari kazao da je imidž Ujedinjenih nacija koje ne mogu zaštititi ni svoje osoblje narušen i dodao da je to sramotno i zabrinjavajuće za međunarodni sistem, preneo je TRT Balkan. On je istakao da Savet bezbednosti UN samo posmatra izraelska "razbojništva" protiv mirovnih snaga UN u Libanu, nazivajući to "impotencijom". - Iskreno i mi se pitamo šta Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija čeka da zaustavi Izrael - kazao je Erdogan. On