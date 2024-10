Stiže nam snažna promena vremena: Oglasio se RHMZ: Pored kiše imaćemo i ovaj ledeni fenomen

Još sutra nas očekuje suvo i stabilno vreme, a u drugoj polovini sedmice biće promenljivo i vetrovito, ponegde uz kišu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Od četvrtka do nedelje biće umereno do pretežno oblačno, ponegde s kišom, uglavnom na zapadu i jugu zemlje, a u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, koji će dostizati udare olujne jačine (hladna košava), objavio je RHMZ. Do srede biće suvo i stabilno vreme sa maksimalnom temperaturom oko i malo iznad proseka, od 17 do 24 stepena Celzijusa. Ovo znači da će na planinama biti toplije nego u nizijama i to upravo zbog jake hladne košave