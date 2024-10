Džaka tri dana posle poraza od Srbije: "Biću iskren..."

Kapiten švajcarske reprezentacije Granit Džaka je otvoreno priznao da ga je poraz od Srbije (2:0) u Leskovcu duboko pogodio.

U intervjuu za švajcarski RTS, Džaka je progovorio o svojim osećanjima tri dana nakon utakmice, pred susret sa Danskom u Kopenhagenu, koji je završen nerešeno 2:2. "Biću iskren sa vama, nisam mogao da spavam do osam ujutru..." rekao je Džaka, pokušavajući da objasni šta se to dešava sa reprezentacijom Švajcarske u Ligi nacija, zbog čega više ne liči na ekipu koja je redovno pravila dobre rezultate. "Bila je to veoma emotivna utakmica, u svakom slučaju ja uvek imam