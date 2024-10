U Srbiji ujutru oblačno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, do 21 stepen

BEOGRAD - Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro i delom pre podne na zapadu i jugu Srbije, kao u oblasti Homolja očekuje se mestimično niska oblačnost, a po kotlinama i u nizijama ponegde kratkotrajna magla.

U toku dana u većini mesta biće pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 3 do 11, a najviša od 17 do 21 stepeni. Krajem dana i tokom noći na zapadu i jugu Srbije uslediće umereno naoblačenje. U Novom Sadu ujutro u pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 6 do 9, a najviša oko 18 stepeni. Idućih sedam dana u Srbiji se