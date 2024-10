Jak zemljotres pogodio Tursku: Nekoliko desetina ljudi povređeno

Jak zemljotres pogodio je u sredu istočnu Tursku, saopštili su zvaničnici.

Nekoliko desetina ljudi je povređeno. Spasilačke ekipe rade na raščišćavanju ruševina. Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja rekao je da je povređeno 187 osoba, od kojih su 43 zadržane u bolnici radi nadzora, dok poginulih nema. On je naveo da su zgrade u gradovima Malatija, Šanliurfa i Elazig delimično srušene dok je nastava u školama obustavljena. 🚨⚡️🇹🇷Major 6.0 ⚠️ Magnitude Earthquake has struck in Turkey the have had a earthquake swarm in the last 4