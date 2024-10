Sudar kamiona i kombija kod petlje Novi Banovci, jedna osoba povređena (VIDEO)

Jedna osoba je povređena u sudaru kamiona i kombija na auto-putu Beograd-Novi Sad, u blizini petlje Novi Banovci, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Do nesreće je došlo oko 15.30. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se navodi, iz jednog od vozila prosuo se materijal koji je otežao saobraćaj, pa se sada saobraćaj odvija samo levom trakom. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Uviđaj je u toku.