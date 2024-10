Advokat o saslušanju dečaka ubice: Bilo je emotivno, dobili smo odgovore na brojna pitanja

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je završeno ispitivanje K.K. dečaka koji je počinio masovno ubistvo 3. maja u OŠ Vladislav Ribnikar, u nastavku suđenja njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.

Njemu su pitanja danas postavljali roditelji ubijene dece i članovi porodice ubijenih. Za sledeće suđenje, koje je zakazano 1. novembra, predviđeno je izvođenje pisanih dokaza i saslušanja svedoka održaće se u Palati pravde gde je i do sad bilo ovo suđenje. Maloletnik je svedočio iz sudnice, odnosno za govornicom jer on nema status posebno osetljivog svedoka. On je dovezen vozilom saniteta u pratnji policijskih marica i biće ispitan u svojstvu svedoka. Ulaz u