"Planom pobede" Vladimir Zelenski podstiče NATO na direktan sukob sa Rusijom, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova povodom plana koji je šef kijevskog režima predstavio danas u ukrajinskom parlamentu. "Zelenski je u Radi predstavio još jedan plan.

Imao je plan 'A', on je propao, imao je plan plan 'B', i taj je propao. Čini mi se da je prošao sva slova u azbuci i stigao do poslednjeg, 'Š'. To je plan 'Š'. U prevodu na engleski to poslednje slovo zvuči kao plan 'Z' (poslednje slovo abecede). E taj plan će uspeti za razliku od svih planova Zelenskog", rekla je Zaharova aludirajući na simbol ruske vojske u specijalnoj vojnoj operaciji. Govoreći o njegovom planu, portparol ruskog Ministarstva je rekla da je to