Begić na protestima ispred zgrade OHR u Sarajevu: Nek se mole Bogu da se ne desi narod

Predsednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ Adil Kulenović kazao je na konferenciji organizovanoj danas prekoputa Kabineta visokog predstavnika u BiH da učesnici protesta traže imenovanje novog visokog predstavnika za BiH, jer smatraju da aktuelni, Kristijan Šmit, ne deluje u interesu države BiH.

Slaven Kovačević, apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao jedan od učesnika protesta intelektualaca i drugih javnih ličnosti ispred OHR-a, zahvalio je okupljenim građanima naglašavajući da njegovo obraćanje Evropskom sudu nije lična borba za Bosnu i Hercegovinu već da je on eksponent istomišljenika čiji ciljevi su takođe moderna i demokratska država, prenose Vijesti.ba. „Niko me ne može uplašiti. Idem do kraja i neću odustati, zbog vas. Pobijedićemo,