Kameron Dijaz otkrila zašto je odlučila da se povuče iz glume pre 10 godina

Kameron Dijaz u nedavnom gostovanju na konferenciji „Fortune’s Most Powerful Women“ otkrila je zašto se pre deset godina povukla iz sveta glume.

Poslednji filmovi u kojima se poznata američka glumica pojavila bili su „Annie“, „The Sex Tape“ i „The Other Woman“. Kameron Dijaz će se u svet filma vratiti sledeće godine, i to u Netfliksovoj akcionoj komediji „Back in Action“, u kojoj će joj partner biti Džejmi Foks. To će biti prvi film u kojem se pojavila nakon 11 godina. Kako je objasnila na konferenciji, iz Holivuda se povukla kako bi se više posvetila porodici i pokrenula nekoliko poduzetničkih projekata.