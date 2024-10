Šta znači „važno je poslati signal“ i kakve je odgovore dobio Zelenski u Briselu za svoj „plan pobede“?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ceo dan u četvrtak u Briselu proveo sastajući se sa liderima Evropske unije i NATO-a.

Kao rezultat toga, obećana je podrška Ukrajini, ali ne i „planu pobede“ koji je promovisao, a koji predviđa, između ostalog, zvanični poziv da se Ukrajina pridruži Severnoatlantskoj alijansi, piše Moskovski tajms (The Moscow Times). Takav poziv je „jedini način da preživimo“, rekao je predsednik Ukrajine u intervjuu za Fajnenšel tajms, prenosi Moskovski tajms. „Rat se neće završiti dok se Putin ne oseti primoranim da ga okonča. I on razume samo snagu. To ne zavisi