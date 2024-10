Danas sunčano vreme, do 22 stepena a onda nam stiže ledena pojava! Pali se narandžasti meteo alarm u ovom delu Srbije!

U Srbiji će danas biti sunčano vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 22 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije mestimično magla.Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano. Na zapadu i jugozapadu umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak, a na jugu Banata i donjem Podunavlju sa udarima i olujne jačine. Najniža temperatura biće od jedan stepen do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će