Šta nam govori plan Zelenskog? Za ulazak u NATO između ostalog nudi i litijum

: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predstavio je svoj dugo očekivani "Plan pobede", koji uključuje ključni korak ka pridruživanju Ukrajine NATO-u, uprkos činjenici da su zapadni saveznici do sada bili oprezni kada je reč o tom pitanju.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predstavio je danas liderima EU u Briselu svoj Plan pobede i poručio da, ukoliko se on bude sledio, rat u Ukrajini može da bude okončan sledeće godine. „Kako možemo učiniti Rusiju spremnom za pravu diplomatiju i primorati je da prihvati pravedan mir? To je pravo pitanje. To je ono na šta plan pobede daje odgovor“, rekao je Zelenski obraćajući se liderima EU na početku samita Evropskog saveta. Ocenio je da je Plan pobede „most