Nadal ispalio Đokovića: Nakon toga nastao haos u Rijadu! (video)

Dva velika rivala zaplesala zajedno! Najbolji svetski teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, napravili su pravu zabavu na ulicama Rijada tokom proslave vezane za turnir „Šest Kraljeva“ u Saudijskoj Arabiji! Turnir se bliži kraju, a nakon poraza od Janika Sinera, Novak će u subotu popodne igrati protiv Rafaela Nadala za treće mesto.

Tokom zabave, Novak Đoković je pozvao Rafaela Nadala da mu se pridruži na plesnom podijumu. Rafa je isprva odbijao, držeći mlađeg sina u rukama, ali se na kraju ipak predomislio, predao dete ženi i zajedno sa Novakom zaplesao. Novak Djokovic asking Rafa Nadal to dance with him in Riyadh. Rafa shakes his head ‘no’ while holding Baby Rafa 😂 pic.twitter.com/1Tzn5O8My1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024 Zabavi su se pridružili i drugi teniseri