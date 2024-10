"Zbog njih dvojice tri godine ništa nisam osvojio": Novak otkrio šta je preokrenulo njegovu karijeru

Novak Đoković pričao je i o rivalstvu sa Federerom i Nadalom.

Novak Đoković najveći je teniser svih vremena i u to nema nikakve sumnje. Dovoljno je da se pogledaju brojke i da se vidi šta je sve uspeo u karijeri. Isto tako nema sumnje da ne bi sve to postigao da nije bilo dvojice najvećih rivala koji su ga pogurali i doveli do krajnjih granica - Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Svestan je toga i Nole, zna da je zbog njih prešao preko svojih limita. "Vidim to rivalstvo kao jedno od najvećih u istoriji, bez sumnje, ne samo u