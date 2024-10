U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 19 stepeni.

Kako je saopštio Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ), ujutro će biti hladno, po kotlinama i dolinama reka zapadne, jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano, na jugozapadu uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 1 stepen do 10 stepeni, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu