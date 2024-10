Đoković pobedio Nadala u njihovom poslednjem duelu

Četvrti teniser sveta Novak Đoković osvojio je treće mesto na egzibicionom turniru "Slem šest kraljeva" u Rijadu, pošto je večeras posle dva seta pobedio Španca Rafaela Nadala 6:2, 7:6.

Đoković je do pobede stigao posle sat i 31 minut. Srpski teniser je brejkovima u prvom i sedmom gemu prvog seta stigao do prednosti. U prvom gemu drugog seta Đoković je stigao do novog brejka, ali je Nadal odgovorio odmah u narednom gemu. Do kraja seta nije bilo brejkova, pa se pobednik odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković slavio 7:5. Ovo je poslednji duel dva tenisera, pošto je Španac ranije ovog meseca najavio povlačenje na kraju godine. Đoković i Nadal su