Vesić: Bez dokaza o kretanju građevinskog otpada nema upotrebne dozvole investitorima

BEOGRAD - Nijedan investitor neće moći da dobije upotrebnu dozvolu ukoliko ne priloži dokaz o kretanju građevinskog otpada, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je to predviđeno Pravilnikom o uređenju, upravljanju, odlaganju i deponovanju građevinskog otpada u toku izvođenja radova, koji je juče stupio na snagu.

Vesić je, gostujući na RTS-u, rekao da se procenjuje da u Srbiji ima oko 3.000 nelegalnih deponija građevinskog otpada i da postoji obaveza za one koji izvode radove da legalno deponuju građevinski otpad, ali da do sada nije postojala sankcija za one koji to ne čine, te da je zato donet ovaj Pravilnik. "Vreme je da se građevinski otpad odlaže tamo gde mu je mesto i da se prerađuje", istakao je Vesić. Najavio je da će u narednim mesecima, kao ministar nadležan za