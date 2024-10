"Iran će da plati visoku: Cenu!" Premijer Izraela ozbiljno zapretio nakon što su dronovi napali njegov don: "To je bila velika greška!"

Iranski agenti koji su pokušali da ubiju mene i moju suprugu su napravili veliku grešku, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon što je njegov dom u Cezareji napadnut dronom iz Libana.

On je u saopštenju istakao da ga napad neće odvratiti od nastavka rata i obećao da će Iran i njegovi zastupnici "platiti visoku cenu", prenosi Tajms of Izrael. ''Nastavićemo da eliminišemo vaše teroriste, vratićemo naše taoce iz Gaze, vratićemo naše stanovnike na sever, upozorio je Netanijahu. "Znate, pre dva dana smo ubili masovnog ubicu Jahju Sinvara, i kao što sam rekao, nalazimo se u ratu u kojem se borimo za opstanak. Nastavljamo do kraja. Želim da kažem još