Uživo Svetislav Pešić se obraća javnost: Srbija ima selektora!

Pratite uživo uz MONDO konferenciju za medije selektora Srbije Svetislava Pešića!

Svetislav Pešić je ostao selektor Srbije! Potpisaće novi ugovor i produžiće drugi mandat na klupi našeg nacionalnog tima. Došao je na to mesto po drugi put 2021. godine, a spekuliše se da će sada saradnju produžiti do 2026. godine. Njegovu konferenciju za medije pratite uživo uz MONDO. Posle dve medalje sa poslednja dva velika takmičenja cela javnost, ali i kompletan nacionalni tim stali su iza Pešića i jasno mu dali do znanja da ga žele i dalje na tom mestu.