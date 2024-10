Copy Rosi 1997, paste Alonso 2024. (VIDEO)

Novi šampion Moto3 kategorije David Alonso izjednačio je na Velikoj nagradi Australije rekord Valentina Rosija iz 1997. godine, a proslavom je odao poštovanje ’Doktoru’.

Mladi Kolumbijac je na stazi „Filip Ajland“ došao do 11. pobede ove sezone, a jedino pre njega je toliki broj trijumfa u jednoj sezoni u najslabijoj klasi do sada imao Rosi, i to 1997. godine kada je prvi put u karijeri postao šampion. Pošto je stigao u park ferme posle trijumfa, Alonso je sebi zavio glavu u stilu Rosija, koji je identično uradio na Velikoj nagradi Indonezije pre 27 godina. Pogledajte i kako je izgledao finiš istorijske trke, uz podsećanje da