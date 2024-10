Od rutine do drame: Hačanovu sedma titula u karijeri

Karen Hačanov osvojio je sedmu titulu u karijeri, posle drame je došao do pobede na turniru iz serije 250 u Almatiju.

Hačanov je bio treći nosilac, a u finalu je savladao Gabrijela Dijaloa 6:2, 5:7, 6:3. Činilo se da će Rus rutinski slaviti kada je došao do seta i brejka viška, pritom je imao i pet brejk lopti za dupli brejk, ali Kanađanin se vratio i uspeo da izbori treći set. Nije to Hačanova poremetilo, napravio je brejk već u prvom gemu trećeg seta i dominantno je došao do trijumfa. “Mnogo je bilo emocija, osećam olakšanje i sreću”, kaže Hačanov, koji sada ima skor 7-2 u