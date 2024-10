Preokret u Moldaviji: Maja Sandu vodi na predsedničkim izborima, polovina građana, ipak, glasala za ulazak u EU

Aktuelna predsednica Moldavije Maja Sandu vodi na predsedničkim izborima, a rano jutros, kako su preneli mediji, saopšteno je da je ona na osnovu 97 odsto prebrojanih glasova, dobila podršku 41,91 odsto birača.

Nakon prebrojanih 98,42 posto listića, za ulazak u Evropsku uniju glasalo je 732.967 osoba, dok je protiv bilo 730.682. Razlika je, dakle, 2285 glasova u korist ulaska Moldavije u Uniju. Na jučerašnjem referendumu u Moldaviji o pridruživanju Evropskoj uniji, prema poslednjim rezultatima, polovina glasača koji su izašli na birališta izjasnila se za opciju „za“. Moldova EU membership ratification with 98.42% votes counted 50.08% in favor, 49.92% against Now, 2,285