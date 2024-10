Vremenska prognoza 22. oktobar 2024.

Ujutru se očekuje slab mraz, a ponegde i magla. Tokom dana pretežno sunčano i 2-3 stepena toplije nego danas. Jutarnja temperatura od -2 do 9, dnevna do 23 stepena. U Beogradu nakon hladnog jutra, dan sunčan, uz najviše 22 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 22.10.2024. Utorak: Ujutro hladno, po kotlinama, nizijama i visoravnima mestimično magla i prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine. U toku dana pretežno sunčano malo toplije. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pojačan, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 9 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena. Upozorenja:U nižim predelima mraz,