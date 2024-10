U Srbiji danas sunčano i malo toplije

Duvaće slab do umeren vetar koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti pojačan jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do devet stepeni a najviša dnevna od 19 do 23.

U Beogradu se očekuje hladno jutro, na periferiji grada mraz, nakon čega se očekuje sunčan i nešto topliji dan. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od tri do devet, a najviša 22 stepena.