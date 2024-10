Vučić ne ide na samit BRIKS

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće ići na samit grupe BRIKS u Rusiji i da je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu rekao da bi takvu odluku doneo i da nema zakazane susrete sa evropskim liderima za vreme trajanja tog skupa, jer bi to bilo protumačeno kao skretanje sa evropskog puta.

Na pitanje da li će ići na samit grupe BRIKS u ruskom Kazanju, koji traje od 22. do 24. oktobra, Vučić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da u Beograd u sredu, 23. oktobra, dolazi premijer Poljske Donald Tusk, ali da ne bi išao na taj skup ni da nema te, kako je rekao, ranije dogovorene posete.

Vučić je dodao da sa Tuskom u Beograd dolazi i grčki premijer Kirijakos Micotakis, a potom, "u četvrtak ili petak", i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Naveo je da će se sutra u Slovačkoj sastati sa premijerima Mađarske i Slovačke, Viktorom Orbanom i Robertom Ficom.

"Bio sam veoma pošten prema predsedniku Putinu u telefonskom razgovoru u nedelju. Nisam krio i rekao sam mu: Poštovani gospodine predsedniče, i da nema ovih poseta, bilo bi mi izuzetno teško da dođem zbog različitih stvari za koje vi dobro znate i verujem da dobro razumete Srbiju. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije pristupila nijednoj od 44 deklaracije protiv Rusije u ovoj godini", kazao je Vučić.

Dodao je da Putin to "visoko ceni" i da će Srbiju na samitu u Kazanju predstavljati visoka četvoročlana delegacija, koju će činiti potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin i ministri Bratislav Gašić, Adrijana Mesarović i Nenad Popović.

"Srbija je odluke o evropskom putu donela davno, taj put traje od 2000. godine, mi smo zaslužni za otpočinjanje pregovora (sa EU), ali i to traje već dugo. Ljudi su siti priča o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dok se ne poštuje teritorijalni integritet Srbije (po pitanju Kosova i Metohije)", kazao je Vučić.

On je rekao i da je u Srbiji, prema najnovijim istraživanjima, 42 odsto građana za integraciju sa EU, a 42 odsto sa grupom BRIKS, koju čine Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, Iran, Egipat, Etiopija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

"Sada je 42 prema 42, iako ljudi u Srbiji i ne znaju baš šta znači BRIKS. Čuli su da su to neke druge zemlje sveta koje nas manje ucenjuju, ali ne znaju da tu ne postoje stvarni mehanizmi kao u EU. Možda će jednog dana biti tako, ne isključujem takvu mogućnost", naveo je Vučić.

On je rekao da bi se odnos građana promenio u korist BRIKS ako bi on promenio način na koji se do sada izjašnjavao, odnosno ako bi prestao da se zalaže za ulazak Srbije u EU.

"Iako se ovo nikome neće dopasti, ta rasprava (EU ili BRIKS) će biti veoma ozbiljna u ovoj zemlji u narednih godinu i po ili dve, ako BRIKS uspe sadržajem da popuni svoje mehanizme. Ali to će svakako biti niži nivo zajedništva nego u EU. Ne isključujem da to bude jedna od ključnih tema na predsedničkim izborima 2027. godine, na kojima ja neću učestvovati, a možda bude i referendumska tema", rekao je Vučić.

(beta/cmg)

(Beta, 22.10.2024)