U Ćupriji uhapšen turski državljanin zbog ubistva drugog turskog državljanina

JAGODINA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji uhapsili su državljanina Turske S.H. (1978) zbog postojanja osnova sumnje da je danas izvršio krivično delo ubistvo, saopšteno je iz Policijske uprave u Jagodini.

Kako se sumnja, on je danas oko 16 časova na radnom mestu u klanici u okolini Ćuprije, oštrim predmetom ubo pedesetsedmogodišnjeg muškarca, takođe državljanina Turske, koji je na putu do bolnice preminuo, ptrenosi Tanjug. Osumnjičeni je pobegao, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila. S. H. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.