Donald Tusk i Kirjakos Micotakis gosti na večeri kod Vučića

Premijeri Poljske i Grčke biće večeras gosti kod predsenika Srbije Aleksandra Vučića na večeri, saznaje RTS. Donald Tusk će sutra nastaviti zvaničnu posetu Srbiji. Predsednik Vučić je u ponedeljak, gostujući na RTS-u, izjavio da je u septembru i oktobru do sada već razgovarao sa 71 državnikom iz celog sveta i dodao da veruje da će taj broj u narednih mesec dana porasti do 90. On je za RTS tada rekao da narednih dana Srbija treba da dočeka premijera Poljske Donalda