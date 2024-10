Đurić: Investicioni kreditni rejting ključni je trenutak u ekonomskom životu Srbije

VAŠINGTON - Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je da to što je agencija ''Standard & Poors'' dodelila Srbiji investicioni kreditni rejting predstavlja ključni trenutak u ekonomskom životu Srbije, pri čemu će to ojačati kapacitet za zaduživanje, a istovremeno smanjiti troškove zaduživanja, što će omogućiti finansiranje ključnih infrastrukturnih projekata.

On je u autorskom tekstu za dnevni list ''Vašington tajms'' napisao da to uključuje nove auto-puteve za poboljšanje povezanosti, proširenja železnice kako bi se poboljšale logističke sposobnosti i poboljšanje zdravstvene zaštite. Đurić je izrazio očekivanje da će poboljšani rejting privući širi krug međunarodnih investitora, što bi dovelo do diversifikacije privrede i stvaranja novih mogućnosti za srpska preduzeća i radnike. ''Nastavićemo da blisko sarađujemo sa