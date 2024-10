Snažno zakucavanje Tajrika Džonsa za erupciju oduševljenja u Areni (VIDEO)

Veliku borbu vode Partizan i Virtus u „Beogradskoj areni“ u prvom meču petog kola Evrolige, a centar crno-belih Tajrik Džons je podigao publiku na noge nakon snažnog zakucavanja.

U finišu treće četvrtine je lakim prodorom došao do obruča protivnika, a onda i veoma jako zakucao. Nakon toga je ovaj potez i nove poene proslavio sa navijačima Partizana. He just can’t stop attacking the rim👀 Back2back BIG dunks from Tyrique Jones💥💥 #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/XOR1quJeHb — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2024