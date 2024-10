Kapiten Partizana samokritičan: Evo šta je rekao nakon poraza od Virtusa! (video)

Kapiten crno-belih imao šta da kaže! Nakon serije pobeda u svim takmičenjima, košarkaši Partizana su sinoć u Beogradskoj areni poraženi od ekipe Virtusa iz Bolonje, rezultatom 70:69, i sada posle pet evroligaških kola imaju učinak od dve pobede i tri poraza.

Nakon meča, za medije je govorio kapiten crno- belih, Vanja Marinković koji je istakao razloge poraza: -Mislim da je njihov ofanzivni skok presudio. Tačnije, imali su dosta ofanzivnih skokova, to je neka stvar koja nas prati od početka sezone, što dopuštamo protivniku. I – opet – loš početak drugog poluvremena. Pogotovo kada igramo kući, to ne smemo sebi da dopuštamo. U Zadru smo se izvukli, danas nismo. Mislim da su to ključne stvari- rekao je kapiten crno-belih.