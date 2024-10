Nilikina do ponoći šutirao sa pozicije sa koje nije uspeo da donese pobedu Partizanu (video)

Francuski košarkaš Frenk Nilikina promašio je u poslednjoj sekundi šut za pobedu protiv Virtusa u petom kolu Evrolige, a potom odlučio da sam sebe „kazni“, tako što je ostao gotovo do ponoći da šutira sa iste pozicije.

Frenk Nilikina našao se u ulozi tragičara, „ukrao“ je loptu u poslednjem napadu i izborio se za šut, ispalio „er bol“, s obzirom na to da lopta nije dodirnula ni obruč, pa je Virtus iz Bolonje slavio pobedu u „Beogradskoj areni“ s pola koša razlike – 70:69. Kada se Arena ispraznilila Francuz se vratio na teren, imao je dodavača i neumorno je šutirao sa iste te pozicije sa koje je promašio. After losing the last shot of the game vs Virtus and the chance to win it,