Provalio u kuću i ukrao zlatni nakit, sat i novac Policija rasvetlila krađu u Subotici i uhapsila muškarca: Sumnja se da je krao i po crkvama!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom rasvetlili su tešku krađu i krađu i uhapsili B.

H. (38) bez prijavljene adrese, zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela. Sumnja se da je on u toku ovog meseca provalio u kuću u blizini centra Subotice iz koje je ukrao zlatni nakit, sat i novac. B. H. se takođe sumnjiči da je iz jedne crkve ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilogom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Kurir.rs/M.S.