Predsednik Vučić i Ursula fon der Lajen: Srbija jača svoju ekonomiju i partnerstvo sa EU (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen razgovarali su danas u Beogradu.

Vučić i Fon der Lajenova obratili su se na konferenciji za medija nakon sastanka. Your browser doesn’t support video. Please download the file: video/youtube Vučić je rekao da je evropski put od ključnog značaja za naš napredak, da će Srbija posvećeno da radi na tom putu i da se nada rezultatima. Istakao je da je sa Fon der Lajen imao veoma dug, izuzetno otvoren i iskren razgovor i da postoje stvari koje Evropska unija zamera Srbiji, ali da je predsednica EK uvek