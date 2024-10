Dežonte Marej van terena četiri do šest nedelja

Košarkaš Nju Orleansa Dežonte Marej uspešno je operisao polomljenu levu šaku i sa terena će odsustvovati četiri do šest nedelja, preneo je poznati NBA insajder, novinar ESPN-a Šams Čaranija.

Marej je polomio šaku na prvoj utakmici Nju Orleansa u novoj sezoni NBA lige protiv Čikaga, koju je njegova ekipa pobedila 123:111. On je u Nju Orleans došao ovog leta, a na debiju za novi klub zabeležio je 14 poena, 10 asistencija i osam skokova.