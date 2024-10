Za sve je kriv hrvat! Evo zbog koga su Nikola Jokić i Denver dobili šamar na otvaranju NBA lige

Košarkaši Denver nagetsa su doživeli pravi mali brodolom na početku sezone protiv Oklahoma Siti tandera koji je slavio sa 102:87

Foto: AP Najbolji pojedinac na meču ponovo je, poslovično, bio Nikola Jokić. Srpski centar je upisao novi tripl-dabl u karijeri, a meč je završio sa 16 poena, 13 asistencija i 12 skokova. Ipak, iako su svi bili prilično loši osim Srbina, na meti najvećih kritika se pomalo neopravdano našao i hrvatski košarkaš Dario Šarić. This Nuggets bench lineup (Murray, Westbrook, Strawther, Watson, Saric) is terrible, and it was obviously going to be terrible. — Harrison Wind