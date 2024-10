Izbori u Gruziji: Vladajuća stranka proglasila pobedu, proevropska opozicija tvrdi da je pokradena

BBC News pre 1 sat

Reuters Vodeća snaga vladajuće partije Gruzijski san Bidzina Ivanišvili brzo je proglasio pobedu

Prozapadne opozicione partije u Gruziji odbijaju da prihvate rezultate izbora i prepuste pobedu sve autoritarnijoj vladajućoj stranci, posle ključnih izbora na kojima se odlučivalo o evropskom putu države.

Partija Gruzijski san, koju vodi milijarder i biznismen Bidzina Ivanišvili osvojila je 54 odsto glasova, na osnovu više od 99 odsto obrađenog biračkog materijala, saopštila je centralna izborna komisija.

Prvi rezultati su se dramatično razlikovali od izlaznih anketa koje su sproveli zapadni anketari.

Tina Bokučava, liderka opozicionog Ujedinjenog nacionalnog pokrena (UNP), rekla je da su izbori falsifikovani i „ukradeni od gruzijskog naroda“.

Drugi opozicioni lider, Nika Gvaramija, optužio je Gruzijski san za 'ustavni udar', dok analitičari kažu da je povećan udeo glasova vladajuće stranke od pre četiri godine jedva kredibilan.

I sve autoritarnija vladajuća stranka i četiri proevropske opozicione grupe, koje pokušavaju da okončaju 12-godišnju vladavinu Gruzijskog sna, prethodno su proglasile pobedu na osnovu izlaznih anketa.

Glazači u Gruziji, zemlji koja se graniči sa Rusijom, su u velikom broju izašli na birališta.

Zabeleženo je i više izveštaja o izbornim prekršajima i nasilju ispred glasačkih mesta.

Jedan od opozicionih zvaničnika u gradu južno od prestonice Tbilisija rekao je za BBC da ga je prvo pretukao lokalni funkcioner Gruzijskog sna, a potom 'još desetorica muškaraca" i da nije znao šta mu se dešava.

Opozicija smatra da su ovi izbori odlučujući - i da se bira između Evrope i Rusije.

Prethodno su mnogi izbore opisali kao najvažnije još od kada su Gruzijci glasali za nezavisnost od Sovjetskog saveza 1991. godine.

Odmah po završetku glasanja, dve izlazne ankete koje su sprovele kompanije Edison i HarisIks za televizijske kanale naklonjene opoziciji dale su Gruzijskom snu 40.9 odsto i 42 odsto, dok su četiri opozicione grupacije ukupno dobile 51.9 odsto, odnosno 48 posto glasova.

Ali anketa za veliku provladinu televiziju Imedi predvidela je Gruzijskom snu 56 odsto.

Nešto kasnije Centralna izborna komisija saopštila je prve preliminarne rezultate.

Saopšteno je i da će 90 odsto glasova biti prebrojeno dva sata po zatvaranju birališta zahvaljujući novom elektronskom sistemu brojanja, ali preliminarni rezultati su bili gotovi tek u nedelju ujutru.

Centralna izborna komisija bila je na meti kritika zbog naklonjenosti vladi i požurivanja izbornih reformi bez neophodnih konsultacija.

„Državni organi imaju obavezu da obezbede transparentnost u izbornom procesu“, rekao je Dritan Nešo iz HarisIksa.

„Analizirali smo podatke sa biračkih mesta i postoji veliko odstupanje od podataka koje mi imamo. U nekim slučajevima imaju okruge u Tbilisiju gde Gruzijski san pobeđuje sa 45 odsto glasova, dok znamo da je većina opozicionih glasova došla upravo iz Tbilisija“, rekao je on.

Gruzijski san je proglasio pobedu i osvajanje većine u parlamentu, pošto opozicija sastavljena od četiri blokad može da osvoji oko 37 odsto glasova, prema spornim preliminarnim rezultatima.

Prema novom proporcionalnom sistemu u Gruziji, ko osvoji polovinu glasova osvaja i polovinu od 150 mandata u skupštini.

Nijedna druga partija nije dostigla cenzus od pet odsto.

Bidzina Ivanišvili, koji je bogatstvo stekao u Rusiji 1990-ih, rekao je pristalicama da je ovo „redak primer u svetu da ista partija ostvari takav uspeh u toliko teškim okolnostima“.

Ipak, opozicioni lideri i njihovi glasači imaju potpuno drugačije viđenje.

„Ovo je trenutak. U budućnosti možda neće biti ovakvih prilika“, rekao je opozicioni glasač Levan Benidže za BBC.

„Znam da ima mnogo geopolitičkih rizika - od Rusije - ali ovo bi mogao da bude ključan momenat, tačka preokreta“, dodao je.

VANO SHLAMOV/AFP Tina Bokučava, liderka najveće opozicione partije Ujedinjenog nacionalnog pokreta, rekla je da su gruzijski narod i Evropa pobedili

Gruzija je prošlog decembra dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Ali status je od tada zamrznut zbog „nazadovanja u demokratiji“, a posebno zbog zakona o „stranom uticaju“ koji, u ruskom stilu, targetira grupe koje se finansiraju sa Zapada.

Sovjetski savez možda ne postoji već tri decenije, ali Moskva i dalje zemlje iz nekadašnje države doživljava kao sopstveno dvorište i sferu uticaja Rusije.

Kremlj će ceniti obećanje Gruzijskog sna o 'pragmatičnijoj' politici prema Rusiji, a posebno i odluku Brisela ranije ove godine da stopira proces pridruženja Gruzije.

Gruzijski san je glasačima obećao pridruživanje EU, ali je takođe optužio opoziciju da pomaže Zapadu da otvori novi front u ruskom ratu u Ukrajini.

Rusija okupira 20 odsto teritorije Gruzije od petodnevnog rata 2008. godine.

