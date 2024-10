Olga izgovorila ono što i Novak svaki put kad pobedi: Pogledala u svoj tim i znamo što je uzela titulu!

Olga Danilović poput Novaka Đokovića se zahvalila svom timu što je "trpe" i kada je naporna.

Srpska teniserka Olga Danilović osvojila je WTA turnir u Guangdžou pošto je u finalu bila bolja od američke predstavnice Karolin Dolehajd. Na kraju, za nešto tek više od sat vremena, Olga Danilović je pobedila 2:0 (6:3, 6:1) čime je došla do druge uzastopne titule (prethodno osvojila turnir u Barseloni), ali i do plasmana karijere. Sledi joj skok do 52. mesta na WTA listi, uskoro će imati priliku da uđe i u najboljih 50 na svetu, što će joj u velikoj meri olakšati