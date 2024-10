Đurić: Ministarstvo spoljnih poslova će držati pod lupom rad Picule, Srbija ne sme postati Portoriko Evrope

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je večeras da će to Ministarstvo „držati pod lupom“ rad novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, hrvatskog evroposlanika Tonina Picule. „Svaki njegov pokušaj da zloupotrebi poziciju za etiketiranje Srbije, kao što je to činio pre nego što je stupio na ovu dužnost, ili delovanje motivisano nacionalnim predrasudama, ćemo evidentirati i na to ukazati evropskoj javnosti“, kazao je Đurić za televiziju Pink. Dodao je