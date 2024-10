Metju Miler: Sad zatražile objašnjenje od Izraela zbog ubistva 93 palestinca

Sjedinjene Američke Države zatražile su od Izraela objašnjenje za napad na severni deo Pojasa Gaze, u kojem su ubijene najmanje 93 osobe, a 40 ranjeno, rekao je danas potparol Stejt departmenta Metju Miler.

On je ubistva nazvao ''užasnim incidentom sa užasnim rezultatom'', napomenuvši da je Vašington kontaktirao izraelske zvaničnike i tražio objašnjenje za to kako je došlo do smrti desetina dece, prenosi Rojters. Miler je ponovio da SAD žele prekid vatre u Pojasu Gaze, što je, kako je rekao, i u interesu Izraela. - Ključno je da Izrael vodi računa o postizanju veceg strateškog uspeha i da ima na umu da (treba) da okonča ovu kampanju na način koji vraca taoce kuci, na