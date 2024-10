Vučević: Bez Srbije nije zaokružena priča o EU

Rasprava o KiM u SB dovešće do polarizacije na one koji priznaju nezavisnost tzv. Kosova i one koji u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom UN priznaju suverenitet Srbije, poručuje premijer

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je juče da je uvek dobro da se čuje glas istine o Kosovu i Metohiji u Ujedinjenim nacijama, ali da od današnje sednice Saveta bezbednosti UN ne očekuje velike zaključke, s obzirom na polarizovane stavove država članica kad je reč o KiM. Vučević je rekao da je siguran da će svaka rasprava u vezi KiM u SB UN dovesti do jasne polarizacije na države koje priznaju nezavisnost tzv. Kosova i one koje priznaju suverenitet