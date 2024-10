Premijer: Očekujemo da naše reforme i napredak u pridruživanju budu paralelni procesi

BEOGRAD - Premijer Miloš Vučević poručio je danas da Srbija ostaje na evropskom putu i da je članstvo u EU glavni spoljno-politički cilj Srbije, kao i da razumemo da nas čeka intenzivno usklađivanje sa EU po pitanju spoljne i bezbednosne politike.

"Naravno da smo shvatili poruku Brisela, koju čujemo ne po prvi put i, u odnosu na ovu temu, razumemo da nas čeka intenzivno usklađivanje kako budemo stvarali napredak u pridruživanju EU. To je nešto što za nas nije nejasno ili nepoznato. Naravno, mi očekujemo da to budu paralelni procesi, jer bez toga sve to nema ni smisla", rekao je Vučević. On je tako odgovorio na pitanje novinara da li mu je šef Delegacije EU u Srbiji Emeanuele Žiofre rekao na sastanku pre