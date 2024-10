Oglasila se Bela kuća: Bajden će prisustvovati inauguraciji sledećeg predsednika SAD bez obzira ko pobedi

Predsednik SAD Džozef Bajden prisustvovaće inauguraciji sledeceg američkog predsednika u januaru, bez obzira na to ko pobedi na izborima u utorak, saopštila je portparol Bele kuće Karin Žan Pjer.

"Ovaj predsednik veruje u miran prenos vlasti i videćete da to ovaj predsednik radi, rekla je Žan-Pjer. Ona je dodala da se ovde ne radi o Bajdenu već o američkom narodu. "To je ono što američki narod treba da vidi bez obzira na to ko pobedi", saopštila je Žan-Pjer. Ona je napomenula da je pravilo da odlazeci predsednici redovno prisustvuju inauguraciji svojih naslednika, ali nije nije spomenula odluku republikanskog bivšeg predsednika Donalda Trampa da ne