Zemljotres od šest stepeni po Rihteru pogodio SAD

Zemljotres jačine šest stepeni po Rihteru pogodio je SAD.

Kako je javio USGS, epicentar potresa je bio 279 kilometara od Bendona, u Oregonu, na dubini od 10 kilometara. Izveštaja o eventualnim žrtvama i šteti za sada nema. An earthquake was located 253 km WNW of Bandon, Oregon and was estimated to be magnitude 6.1. The National Tsunami Warning Center has indicated that NO TSUNAMI has been generated by this earthquake. pic.twitter.com/qa55KPuwUM — NWS Eureka (@NWSEureka) October 30, 2024 Nacionalni centar za upozorenje na