Žalgiris dobio Zvezdu, pa doveo NBA pojačanje

Žalgiris je posle pobede nad Crvenom zvezdom na čelu Evrolige, a čelnici tima iz Kaunasa su odlučili da dovedu još jedno veliko pojačanje.

U Litvaniji je stigao 25- godišnji Luni Voker, doskorašnji igrač Bruklin Netsa, člana NBA lige. Zalgiris Kaunas adds a player with significant NBA experience, as the club signed 25-year-old Lonnie Walker IV until the end of the season. 🔥 Welcome to Kaunas, Loonie! 💚 pic.twitter.com/cLj8KoFyGB — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 30, 2024 Voker je imao ozbiljnu karijeru u NBA ligi. Na 322 utakmice u proseku je ubacio 9,8 poena, imao 2,3 skokova i 1,5